Michael Jordan sender bettingaksje til værs

Aksjene i bettingselskapet DraftKings har skutt i været på børs onsdag.

Bakgrunnen for oppgangen skal være at basketlegende Michael Jordan har blitt med som rådgiver til styret i selskapet. Som følge av ansettelsen skal Jordan få eierskap til en del av aksjene i selskapet. Hvor mye er ennå uvisst.

Investorene svarte med å sende aksjen opp 12 prosent i løpet av den første halvtimen med handel, før gemyttene har roet seg noe.

Aksjen er i skrivende stund opp 4,1 prosent til 38,44 dollar på den amerikanske børsen.

– Uvurderlig

Jordan skal etter sigende bruke sin ekspertise om strategi for sportsselskaper, produktutvikling, mangfold, tilhørighet og markedsaktiviteter, ifølge en melding.

«Det er vanskelig å måle den økonomiske påvirkningen dette vil ha, men det er definitivt positivt for DraftKings å assosieres med USAs mest respekterte levende idrettsperson», skriver Jed Kelly, analytiker i Oppenheimer.

Betting på sport er et hett tema, og Kelly fortsetter i rapporten med å skrive at dette er positivt for sportsbetting som et hele i USA.

Jason Robins, konsernsjef i DraftKings, er meget fornøyd med nysigneringen.

– Michael Jordan er en av de viktigste figurene i sport og kultur i historien. De strategiske innspillene og businessforståelse han bringer til styret er uvurderlig, sier Robins.

Ny på børs

Til tross for at coronaviruset har satt kjepper i hjulene for NBA-kampene, ser det ut til at investorene er bull på sportsbetting. Hittil i år er DraftKings-aksjen opp 240 prosent.

Bare det at selskapet klarer å signere navn som Michael Jordan, er i seg selv et bevis på at betting på sport er meget hett i statene.

I april i år fusjonerte DraftKings med Diamond Eagle, et digitalt investeringsselskap, og SBTech, et spillteknologiselskap, som i sin tur gjorde at selskapet kunne børsnoteres på Wall Street.

Da DraftKings ble notert og gjort tilgjengelig for allmuen var selskapet verdt rundt 780 millioner dollar. Nå er det verdt over 13 milliarder dollar, eller 115 milliarder kroner, ifølge estimater fra FactSet.