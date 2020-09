KRITISK TIL VEDTAKET: – Her er det snakk om et idrettslag som har brukt opp pengene sine og lagt tusenvis av frivillige timer i prosjektet, for så å få en kald skulder fordi politiske ledere velger å snu, sier gruppeleder i Oslo Høyre, Øystein Sundelin. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen