Ruud sikret millionpremie i US Open – jager nye 800.000 lørdag

Det har vært innbringende dager for den norske tennisstjernen i New York. På to kamper i US Open har han spilt inn 1.467.000 kroner.

Blir det ny seier mot italienske Matteo Berrettini i tredje runde kan han plusse på ytterligere 783.000 kroner til utbetalingen fra arrangøren.

21-åringen sikret seg 550.000 kroner bare ved å entre banen i første runde. Der sikret seieren mot Makenzie McDonald (USA) nye 350.000 kroner inn på kontoen. Etter å ha slått finske Emil Ruusuvuori torsdag, er Ruud klar for tredje runde.

Lørdag møter det norske tennishåpet italienske Berrettini, ranket som nummer åtte i verden, i tredje runde. Til NTB sier Ruud at det blir en av hans tøffeste kamper i karrieren.

– Jeg spilte mot han i Roland Garros i fjor og vant. Det var antakeligvis en av mine bedre kamper i karrieren. Jeg har gode minner fra å spille mot Berrettini, men det blir en helt annen match lørdag, sier Ruud.

– Berrettini tok seg til semifinalen i US Open i fjor og er selvfølgelig storfavoritt. Han er inne blant de ti beste spillerne i verden, så han har god selvtillit. Det blir absolutt en av mine tøffeste motstandere så langt i min karriere. Men jeg gleder meg, fortsetter nordmannen.

Dersom Ruud gjentar bedriften fra Roland Garros er han sikret 2.250.000 kroner i premiepenger. Selv i en krisetid har arrangøren maktet å opprettholde 95 prosent av premiepengebudsjettet fra i fjor. Vinneren i single for menn og kvinner får hele 26,5 millioner kroner hver.

Ruud ligger på 37.-plassen på verdensrankingen.

