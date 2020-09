Millionene renner inn for Klæbo – plasserer pengene trygt

I 2019-2020-sesongen fikk Johannes Høsflot Klæbo hele 27 pallplasser, hvorav 21 var førsteplasser, ifølge langrenn.com.

På kort tid har Johannes Høsflot Klæbo rukket å bli en av Norges største idrettsstjerner. Det er likevel ikke bare i skisporet han imponerer, han vet også hvordan man får inn penger i kassa.

Dobling

Gjennom JHK AS fikk Klæbo i 2019 inn inntekter på omtrent 6,6 millioner kroner – nær en dobling fra omsetningen i 2018 på 3,5 millioner kroner.

I tillegg til en kraftig forbedring i omsetningen, ble det også et rykk i bunnlinjen. Årsresultatet kom inn på 4 millioner kroner i fjor, også en dobling fra 2 millioner kroner i 2018.

Han tok også ut et utbytte på 3,0 millioner kroner i 2019, noe som betyr at han har tatt ut et utbytte på 4 millioner kroner de siste to årene.

Lukrativ avtale

Selv om millionene allerede renner inn, ser det ikke ut til å stoppe med det første. I sommer ble det kjent at 23-åringen fikk napp på en langsiktig avtale med Uno-X på første forsøk. Flere medier spekulerer i at avtalen er verdt 25 millioner kroner fram til 2025.

Klæbo vil samarbeide tett med det første norske profflaget i sykkel, Uno-X Norwegian Development Team, noe han selv beskrev som en perfekt match.

– Uno-X er godt fremme i skoene, offensive, positive, prestasjonsorienterte og opptatt av videreutvikling og bærekraft. Vi har snakket sammen i en god stund nå. Endelig blir det alvor. Prestasjonsmiljø og vinnerkultur er også sentrale begreper i vårt samarbeid, fortalte gullgutten selv.

I likhet med sin kvinnelige kollega Therese Johaug, kan det virke som om Klæbo heller ikke er spesielt spekulativ med formuen sin. Regnskapet viser at Klæbo ved utgangen av 2019 hadde plassert 4,5 millioner kroner i banken, mens Johaug hadde 16 millioner kroner plassert samme sted.