Trabzonspor faller på børs etter salg av Alexander Sørloth

Overgangen har vært ryktet lenge, og i går ettermiddag kom bekreftelsen på overgangen. Sørloth selges til den tyske storklubben for rundt 220 millioner kroner, som deles mellom Trabzonspor og Crystal Palace.

Klubbene kan også få en sum i bonuser basert på Sørloths spilletid, og Trabzonspor og Crystal Palace har sikret seg et krav 20 prosent dersom Sørloth selges videre fra Leipzig for en større sum enn de hentet han for.

Dagen derpå, onsdag, faller Trabzonspor 1,48 prosent til 5,31 tyrkiske lire på Istanbul-børsen. I Tyrkia er de store klubbene Galatasaray (opp nesten 5 prosent onsdag), Fenerbahçe (faller nesten 5 prosent onsdag) og Besiktas (ned 0,80 prosent) børsnotert.

I andre land er det kun unntak av de store fotballklubbene som er på børs. Manchester United, Juventus og Borussia Dortmund er blant unntakene. Juventus annonserte sent i går kveld at de har hentet spissen Alvaro Morata fra Atletico Madrid på et lån med opsjoner. Aksjen stiger onsdag 1,81 prosent til 0,92 euro.