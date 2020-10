Beckham-satsing floppet på London-børsen

Guild Esports, en startup backet av David Beckham, hadde første børsdag fredag og har blitt verdsatt til omlag 40 millioner pund, eller 482 millioner kroner.

Selskapet er relativt ungt med oppstart i London i 2019 og er det første E-sport-selskapet som noteres på London-børsen. Børsnoteringen resulterte i om lag 20 millioner pund frisk kapital i kassen, men første handelsdag gikk ikke helt som ventet for Beckham & Co.

Aksjene før noteringen kunne kjøpes for 9,78 pence sterling, men sluttkursen fredag endte hele 16,7 prosent lavere – til 8,15 pence sterling, eller 97,81 kroner.

Vekstcase

E-sport har blitt «big business» de senere årene og har skutt i været i popularitet under coronakrisen.

Det globale e-sportmarkedet er verdsatt til 1,1 milliarder dollar og estimeres å vokse med 42 prosent til 1,56 milliarder, eller 14,5 milliarder kroner, innen 2023 ifølge spillanalyseselskapet Newzoo.

Hele 443 millioner mennesker fulgte med på spillturneringer i 2019, og innen 2023 er det ventet at tallet vil øke til 646 millioner.

Unge på akademi

Guild utvikler og administrer et globalt e-sportlag som konkurrerer i turneringer verden over. Talentfulle unge som spiller forskjellige dataspill kan tjene millioner av dollar i året gjennom turneringer, sponsoravtaler, produkter og eventer.

Bakgrunnen for børsnoteringen er ifølge Guild å få et større nedslagsfelt og å rekruttere unge talenter og utvikle og gi dem ferdighetene de trenger for å kunne konkurrere profesjonelt.

– Gjennom karrieren min har jeg jobbet med mennesker som er på toppen av spillet sitt, og jeg har sett hvor mye lidenskap og dedikasjon som kreves for å spille på det nivået, sier Beckham til CNBC.

– Jeg vet at også E-sport-utøvere har den samme lidenskapen, og Guild har en visjon om å støtte disse spillerne i fremtiden gjennom våre akademisystemer.

Guilds første lag kommer i løpet av høsten og skal delta i konkurranser som FIFA, Fortnite og Rocket League – et spill som kombinerer bilkjøring og fotball.

Beckham eier 4,78 prosent av utestående aksjer i selskapet, og Blue Star Capital, Toro Consulting og Pioneer Media er de tre andre hovedaksjonærene.