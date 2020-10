Liverpool-eierne vurderer børsnotering

I DYTTEN: Liverpool har hatt to gode sesonger på rad. Her er lagets trener Jürgen Klopp og angriper Mohamed Salah.

Financial Times og Wall Street Journal skriver at John Henry, eier av Liverpool og Boston Red Sox, er i samtaler om en mulig børsnotering for hans selskap Fenway Sports Group. Avisen viser til kilder med kjennskap til saken.

Selskapet vil bli vurdert til rundt 8 milliarder dollar, går det frem av artikkelen. Det vil i så fall bli en av de største noteringene innenfor sport i historien. Manchester United, Juventus og Borussia Dortmund er noen få unntak av fotballklubber som er notert på børs.

Det er snakk om at oppkjøpsfirmaet RedBall skal gå inn i Fenway Sports Group og skaffe seg en eierandel på 25 prosent, skriver Financial Times. Fenway Sports Group ønsker ikke å kommentere saken.

John Henry og Fenway Sports Group overtok Liverpool i 2010. De siste årene har gitt klubben stor suksess med Champions League-tittel og Premier League-seier under ledelse av trener Jürgen Klopp. Baseballaget Boston Red Sox vant verdensserien sist i 2018.