Gjeldstårnet stiger

GJELDSKRISE: Kontantene øker, men det gjør også gjelden i Manchester United. Her ved manager og klubblegende Ole Gunnar Solskjær.

GJELDSKRISE: Kontantene øker, men det gjør også gjelden i Manchester United. Her ved manager og klubblegende Ole Gunnar Solskjær. Foto: AFP

Manchester United fikk seg en stor opptur etter 2-1-seieren mot PSG i Champions League-kampen i går tirsdag. En sen scoring fra Marcus Rashford i Paris sendte United-fansen i ekstase.

Økonomien går det imidlertid verre med.

Selskapet lakk som en sil i 2018. Ole Gunnar Solskjær forsøkte seg på snuoperasjon og sendte selskapet i pluss i 2019, men det hjelper lite når fotballaget sitter med gjeld til langt over ørene.

Gjeldstårn

Det engelske storlaget har i mange år slitt med stor gjeld etter at Glazer-familien tok over styringen. Nå viser det seg at gjelden fortsetter å tårne seg opp.

I 2018 hadde Manchester United en total gjeld på 495,8 millioner pund. I 2019 hadde gjelden økt til 511,2 millioner pund eller 6,1 milliarder kroner.

Økningen kommer som følge av et vesentlig fall i inntekter og kontanter etter pandemien kom, samt endringer i valutakursene mellom pund og dollar. Kontantbeholdningen har imidlertid også økt i 2019, og egenkapital minus gjeld gir et fall fra 254 millioner pund i 2018 til 204 millioner skyldt i 2019.

Selskapet skriver i årsrapporten at det for å få bukt med gjelden trenger kontanter, men at deres mulighet til å generere inntekter avhenger av flere faktorer som er utenfor selskapets kontroll – eksempelvis populariteten til førstelaget.

Stigende fanbase

En undersøkelse fra årsberetningen viser at Uniteds fanbase har økt betraktelig de siste årene. 54.000 deltakere fra hele verden har deltatt i spørreundersøkelsen.

I Asia er det beregnet at 732 millioner regner seg som United-fans, mot 324 millioner i 2011. I Europa, Afrika og Midtøsten er tilsvarende tall 296 millioner, mot 263 millioner for ni år siden. I Nord- og Sør-Amerika skal antall fans være estimert til 74 millioner mot 72 i 2011.

Manchester United er børsnotert på Wall Street, men det har ikke blitt noe eventyr hittil i år. Siden januar er aksjen ned 33 prosent.

Skattereform

Fjorårets regnskap, som endte 30. juni 2019, resulterte i 627 millioner pund i driftsinntekter. Det er 6,3 prosent opp fra 2018. Økningen sørget for at også driftsresultatet tok seg opp til 50 millioner pund, mot 44 millioner året før.

Takket være Trumps skattereform i 2017 ble skattekostnadene betydelig redusert. Det gjorde at resultatet etter skatt i 2019 gikk fra et tap på 37,6 millioner i 2018 til 18,9 millioner i pluss i 2019.

Skattereformen sørget for en skattereduksjon fra 35 prosent til 21 prosent. Det gjorde at Manchester United så seg nødt til å gjøre noe med utsatt skatteposisjon i perioden fram til 31. desember 2017. Som følge av dette inkluderte skatteutgiften i 2018 en nedskriving på 49 millioner pund, hvilket resulterte i et stort tap i 2018.

Les hele rapporten her.