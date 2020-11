DNB Markets mener fortsatt usikkerheten er høy – kutter kursmål

DNB Markets nedjusterer nå sitt kursmål på SATS fra 20 til 18 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset beholder samtidig sin hold-anbefaling.

Treningskjeden la torsdag frem sine tall for tredje kvartal. Selskapet løftet omsetningen til 955 millioner kroner, opp fra 938 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 344 millioner kroner, mens analytikerne lå inne med et estimat på 322 millioner.

Høy usikkerhet

Meglerhuset skriver ifølge TDN Direkt at rapporten var bedre enn ventet, med en sterk vekst i medlemsbasen. Økende smitteverntiltak fører imidlertid til at usikkerheten fortsatt er høy.

For hele 2020 har DNB Markets redusert sine EBITDA-estimater med rundt 5 prosent, mens de for 2021 er jekket ned to prosent grunnet svakere utsikter på kort sikt.

SATS-aksjen raste ned 5 prosent på Oslo Børs etter at Erna Solberg vurderer å innføre tiltak mot treningssentre.

Fredag formiddag faller SATS 2,25 prosent til 16,52 kroner. Det siste året er aksjen svekket drøyt 27 prosent.