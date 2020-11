Peloton inngår samarbeid med Beyoncé

Beyoncé Knowles skal samarbeide med sykkeltreningsselskapet Peloton. Det går frem av en pressemelding fra selskapet.

Avtalen løper over flere år og Beyoncé skal produsere eksklusivt innhold for selskapets treningsvideoer. Hvor mye penger det er snakk om i avtalen går ikke frem av pressemeldingen.

– Beyoncé og Peloton har jobbet tett sammen for å lage en serie av tematiserte treningsopplevelser, med forskjellige treningsformer som innendørs sykling, løping, styrke, bootcamp, yoga og meditasjon, sier Peloton i meldingen.

Peloton-aksjen skyter fart på Wall Street etter meldingen, etter å ha falt markant over helgen etter det ble klart at Joe Biden blir president. Et demokratisk styre er negativt for teknologiaksjene, ettersom det er ventet at det skal innføres økte skatter.

Meldingen om vaksine mot coronaviruset er heller ikke positivt for selskapet, som utelukkende baserer seg på egentrening i eget hjem.

Nyheten om at Beyoncé blir med på laget får imidlertid investorene til å snu, og i åpningsminuttene klatrer aksjen 4 prosent til 100,01 dollar. Hittil i år er aksjen opp 265 prosent, hvilket gir selskapet en markedsverdi på rundt 29 milliarder dollar, eller 263 milliarder kroner.

Beyoncé er Pelotons mest etterspurte artist av de totalt 3,6 millioner menneskene som abonnerer verden over.

– Peloton og jeg tror at kraften fra musikken kan hjelpe å løfte opp, motivere og inspirere dem som er på en fitness-reise. Jeg har vært Peloton-medlem i flere år, sier Beyoncé i en uttalelse.