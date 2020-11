Wimbledon mot milliarderstatning etter coronaavlysning

Det skriver avisen Daily Mail etter å ha fått innsyn i årsrapporten til All England Club, som arrangerer den tradisjonsrike Grand Slam-turneringen.

Som et av få internasjonale idrettsarrangementer var Wimbledon forsikret mot en pandemi. Der andre mesterskap og storturneringer i mange idretter har måttet tåle underskudd i mangemillionersklassen som følge av pandemien, blir Wimbledon så å si økonomisk uberørt av sin første avlysning siden 2. verdenskrig.

Storturneringen i London ble avlyst 1. april, og da ble det samtidig kjent at Wimbledon har en forsikring som inneholder en pandemiklausul. Først ble det antatt at utbetalingen ville bli på rundt 100 millioner pund, men i årsrapporten kommer det angivelig fram at den vil ligge på 174 millioner pund.

Det tilsvarer 2,1 milliarder kroner etter dagens kurs.

De øvrige Grand Slam-turneringene som skulle spilles etter coronautbruddet, US Open og Roland-Garros, ble gjennomført under et strengt smittevernregime.

