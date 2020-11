Myndigheter i Østerrike har bestemt at butikker må stenge fra 17. november til foreløpig 6. desember. Det er et tiltak i kampen mot coronaviruset. Det betyr at XXL må stenge syv butikker i landet.

Kun matbutikker, apotek og andre viktige tilbud får holde åpent.

XXL skriver i en børsmelding at selskapet ser på mulighetene for å holde kostnadene nede i denne periode. Det ventes ikke at stengte butikker i en periode vil få en stor påvirkning finansielt.