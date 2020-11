Hollywoodstjerner kjøper britisk fotballklubb

PÅ KJØPER'N: Rob McElhenney. Foto: Dreamstime

Salget ble vedtatt med mer enn 98 prosent av stemmene som var for salget til Hollywood-skuespillerne, ifølge en uttalelse mandag fra Wrexham Supporters Trust, som kontrollerer laget. Duoen vil først betale en nominell kjøpesum og deretter spytte inn ytterligere 2 millioner pund i laget, skriver Bloomberg.

Ryan Reynolds er kanskje mest kjent for rollen sin i «Deadpool»-filmene, men også TV-serien «Two Guys and a Girl» (Pizzagjengen), mens Rob McElhenney er mest kjent fra komiserien «It's Always Sunny in Philadelphia».

Reynolds og McElhenney har lovet å heve profilen til klubben, som for øyeblikket konkurrerer på femte nivå av britisk fotball. De har blant annet snakket om å lage en dokumentarfilm i Netflix-stilen, som kan minne om de som er laget om Manchester City og Sunderland.

Avtslen må fortsatt godkjennes av det britiske fotballforbundet.