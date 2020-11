Resultatet til Tottenham falt med 132,5 millioner pund

For regnskapsåret 2020, som sluttet 30. juni i år, kom Tottenhams totale inntekter på 402,4 millioner pund. Det er en nedgang fra 460,7 millioner i 2019, da laget tjente spesielt godt grunnet at de nådde Champions League-finalen, hvor det ble tap for Liverpool.

Inntektene er også lavere fordi coronapandemien satte en lang stopper for kamper i våres, og flere av kampene sist sesong ble spilt etter 30. juni.

Inntektene fra kampdager var på 81,9 millioner pund. 14 av lagets 19 hjemmekamper ble spilt under normale omstendighet før pandemien. De siste kampene gikk uten publikum.

I fjor hadde laget til sammenligning inntekter fra kampdager på 64,2 millioner. Årsaken til oppgangen tross coronareglene, er at Tottenham spilte samtlige kamper på sin nye, egne hjemmebane sist sesong. Sesongen før spilte Spurs de fleste kampene på Wembley, mens deres egen Tottenham Hotspur Stadium ble bygd.

Tottenham hadde 95,2 millioner pund i TV- og medieinntekter, en stor nedgang fra 149,9 millioner sesongen før. Mesteparten av nedgangen skyldes at laget ikke klarte å følge opp den strålende innsatsen i Champions League fra 2019.

Resultat etter skatt endte på minus 63,9 millioner pund, en saftig nedgang fra pluss 68,6 millioner pund i 2019. Det er en nedgang på 132,5 millioner pund. Det betyr et fall på drøyt 1,6 milliarder norske kroner.

Tottenham har åpnet 2020/21-sesongen på imponerende vis. José Mourinhos mannskap topper tabellen sammen med Liverpool etter 9 av 38 kamper. Tottenham var i mange år børsnotert, men gikk av børs i 2012.