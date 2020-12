Tror på statlig kompensasjon

Torsdag kveld sendte SATS ut en børsmelding med statusoppdatering vedrørende nedstengning av treningssentre. Ifølge treningssenterkjeden har ni kommuner innført midlertidige forbud mot å holde åpent.

Det berører 71 av 245 treningssentre i SATS' portefølje. Selskapet vil fortsette å følge lokale myndigheters råd vedrørende håndteringen av coronapandemien. I Bergen og Oslo forlenges restriksjonene fra henholdsvis 23. november og 1. desember til 6. og 13. desember.

I børsmeldingen skriver SATS at den norske regjeringen har kunngjort en kompensasjonspakke for selskaper med et inntektstap på over 30 prosent, der en andel av de faste kostnadene fra november til februar skal kompenseres.

«Ordningen er ennå ikke fullstendig formalisert, men basert på dagens kunnskap vil SATS være berettiget til å motta kompensasjon», heter det i meldingen.

Torsdag ble SATS-aksjen omsatt for 21 kroner etter et kursfall på 2,1 prosent. Siden årsskifte er aksjen ned 7,4 prosent.