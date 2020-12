Haaland er verdt 1,68 mrd. – økt med 400 mill. på en måned

Det er det anerkjente nettstedet CIES som mandag offentliggjorde en fersk oversikt over hvilke fotballspillere som har økt sin verdi mest den siste måneden.

Den viser at Haaland har blitt snaut 400 millioner mer verdt bare på de siste fire ukene.

CIES skriver at dersom Haaland fortsetter å prestere som han gjør med mange mål, kan han gå forbi verdens mest verdifulle spiller når viruspandemien har gitt seg.

Det er i øyeblikket ifølge CIES brasilianske Neymar som innehar toppen av pallen med sine 2,34 milliarder kroner i markedsverdi.

Haaland spiller for det tyske laget Borossia Dortmund som også er børsnotert på Frankfurt-børsen. I dag faller aksjen 3,3 prosent, men siste måned har den steget 35 prosent.

Golden Boy

CIES er en uavhengig forsknings- og utdanningsorganisasjon med base i Sveits. Den har spesialisert seg på en rekke studier innen toppfotballen og kommer jevnlig med omfattende statistikk og blant annet anslag på verdier.

Haaland ble nylig kåret til den beste spilleren i verden under 21 år. Det ga ham Golden Boy-trofeet i regi av avisen Tuttosport.

Haalands kontrakt med Borussia Dortmund løper til 2024. Det er fortsatt uklart om det foreligger en utkjøpsklausul på rundt 800 millioner kroner før sommeren 2022. Klubben har tilbakevist dette.

Dortmund betalte vel 200 millioner kroner for Haaland da han kom fra Salzburg for et snaut år siden. Det har vist seg å være svært god butikk. Haaland er over åtte ganger mer verdifull nå enn i desember 2019.

