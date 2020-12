Treningssentre må stenge i Danmark

Den danske regjeringen forlenger de nåværende restriksjonene i landet til og med 28. februar. Dermed opprettholdes grensen på ti personer for private samlinger.

Det innføres også nye restriksjoner i 38 kommuner, som vil gjelde fra onsdag. De største byene blir nesten nedstengt.

– Jeg vet godt at beskjedene vi kommer med i dag vil være nedslående for noen. Men det er viktig å huske at vi har kommet langt, på grunn av en stor felles innsats, sier statsminister Mette Frederiksen.

De nye reglene gjør at treningssentre i 38 kommuner, deriblant København, må stenge frem til 3. januar. Totalt har Sats 30 treningssentre i Danmark, og alle disse stenges.

Også i Oslo har Sats og andre treningssentre hatt stengt de siste ukene grunnet smittevernstiltak. Tiltakene gjelder til 14. desember foreløpig. Fra og med mandag åpnet treningssentrene i Bergen og Ullensaker igjen for individuell trening.