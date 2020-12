Warholm skriver kontrakt med Red Bull

Friidrettsutøver Karsten Warholm har inngått kontrakt med Red Bull, ifølge Kampanje. Warholm kommenterer at kontrakten gir ham spennende muligheter han ikke hadde tidligere.

– Penger ønsker jeg ikke å snakke om. Dette er en sak mellom partene i avtalen. Det eneste jeg kan si er at dette er en stor personlig samarbeidsavtale for meg. Utover det vil jeg ikke kommentere den saken, sier han til Aftenposten.

Kontrakten starter fra nyttår varer i to år. Warholm skal eksponere Red Bull-logo på hodeplagg og konkurransedrakt.

PSGs kanskje ypperste fotballstjerne Neymar Jr. har også kontrakt med Red Bull, og formel 1-kjører Max Verstappen samarbeider også med reklamebyrået.

Her i Norge var Petter Northug den første av kjente norske idrettsutøvere som skrev avtale med den østerrikske energidrikkgiganten. Senere fulgte blant annet Aksel Lund Svindal og Henrik Kristoffersen etter.

Nora Mørk, Kjetil Borch, Anders Mol, Christian Sørum, Dennis Hauger og Marcus Kleveland er blant øvrige norske med Red Bull-avtale.

– Det er selvsagt hyggelig å komme inn i et så godt selskap av verdenstopper, også norske verdenstopper i sine disipliner. Dette er en reise som jeg gleder meg til, sier Warholm.

Manager og mor Kristine Haddal er glad for at avtalen med Red Bull er i boks.

– Dette er en avtale som vi har jobbet med lenge, og som passer best mulig for behovene Karsten har – samt at det skal være en god avtale for Red Bull, sier Haddal.