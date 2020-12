Prisen for Tokyo-OL skyter i været

Årsaken er merutgifter forbundet med utsettelsen av lekene som følge av viruspandemien, og budsjettet fortsetter å vokse på tross av omfattende kostnadsbesparende tiltak.

Utsettelsen har påført arrangøren merutgifter på 294 milliarder yen (24,8 milliarder kroner), inkludert 96 milliarder yen (8,1 milliarder kroner) som er øremerket for smittevernrelaterte tiltak.

Tokyo-OLs totalbudsjett var på 1350 milliarder yen før sommerlekene i mars ble besluttet utsatt til 2021.

Dråpe i havet

I oktober vedtok arrangøren kostnadsbesparelser på 2,45 milliarder kroner, men dette blir en dråpe i det totale utgiftshavet.

Av budsjettet på 1644 milliarder yen skal organisasjonskomiteen dekke 721 milliarder, lokale myndigheter i Tokyo 702 milliarder og nasjonale myndigheter 221 milliarder.

Lekene skal avvikles i tiden 23. juli til 8. august neste år, fulgt av Paralympics i tiden 24. august til 5. september.

Skepsis

Da Tokyo søkte om lekene, var budsjettet anslått til 734 milliarder yen. Det er godt og vel doblet, og skeptikere frykter at dagens anslag kan bli doblet igjen før OL-ilden er tent og slukket.

Lekene har lunken støtte i befolkningen. I en fersk undersøkelse utført for NHK ønsker 32 prosent av de spurte at lekene avlyses. 27 prosent vil at de skal gjennomføres som oppsatt, mens 31 prosent ønsker en ytterligere utsettelse.

Japan er ikke så hardt rammet av pandemien som mange andre land, men landet passerte tirsdag 3000 covid-19-relaterte dødsfall. Totalt er det registrert 204.000 smittetilfeller i landet.