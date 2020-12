Lionel Messi, av mange rangert som historiens beste fotballspiller, har i et intervju med spansk TV hintet om at han etter hvert kan ende opp i Major League Soccer – USAs øverste fotballdivisjon.

– Jeg ønsker å spille i USA en gang, det har alltid vært en av mine drømmer, sier Messi til La Sexta og legger til:



– Men jeg vet ikke om det vil skje.

MLS har i lang tid ønsket å signere et navn i størrelsesordenen av Messi. Frem til nå skal det imidlertid ikke stå på store enkeltnavn – både svenske Zlatan Ibrahimovic, Manchester United-legendene David Beckham og Wayne Rooney og Barcelona-magiker David Villa for å nevne noen.

Becks som trener

Det har i en tid vært usikkert hvor Messis fremtid ligger, og det har fundert på om magikeren fra Argentina vil ende opp i Manchester City eller søsterklubben New York City i MLS. Inter Miami, der Beckham har tatt over tømmene, skal også være interessert i å signere verdensstjernen.

– Ethvert lag i verden vil ha Messi og Ronaldo på sine lag. Hvis vi har mulighet til å få inn noen store navn, så er det flott. Eierne har en visjon og vil ha suksess, sa Beckham til Reuters i starten av 2020.

Overgangsrekord

Dersom han ender opp i USA vil overgangssummen kunne bli ny rekord i MLS. Den nåværende rekorden innehar Miguel Almirón som ble solgt fra Newcastle for 24 millioner euro i 2018.

Messis estimerte verdi har falt de siste årene ettersom han har blitt eldre, men er nå 100 millioner euro, eller over én milliard kroner. I 2018 var Messis estimerte verdi elleville 180 millioner euro, eller nesten to milliarder kroner. Tallene er hentet fra Transfrmarket.com.

Så kommer lønninger på toppen. I dag tjener Messi over 300 millioner kroner i året i Barcelona, og det kan godt hende han ønsker å øke inntjeningen på sine eldre dager. Mange fotballspillere velger å dra til Kina for å håve inn og sikre pensjonen. Oscar er den best betalte spilleren i den kinesiske ligaen og han håver inn nesten 250 millioner i året.

Messis kontrakt med Barcelona går ut i 2021 og det kan hende han og klubben går hver sin vei – 16 år og 644 mål senere.