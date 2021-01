Spanske giganter på pengetoppen – Man. United med størst inntektsfall

Den såkalte Football Money League-rapporten for 2019/20 viser at det er den engelske storklubben Manchester United som kommer aller dårligst ut. Det skyldes både at klubben ikke var med i mesterligaen sist sesong, og at pandemien kraftig kappet inntektene fra TV-rettigheter og billetter.

Ifølge revisjonsfirmaets oversikt gikk Uniteds inntekter ned med 19 prosent til 5,26 milliarder kroner. Det gjør at klubben faller én plass på oversikt over klubbene med størst inntekter i Europa, men Ole Gunnar Solskjærs klubb er fortsatt på 4.-plassen.

– Hovedårsaken til nedgangen er pandemidrevet. Du kan tenke deg Manchester United med sin tilhengerbase, som genererer betydelige inntekter hver gang de spiller på Old Trafford, kommenterer Tim Bridge i Deloitte overfor Sky Sports.

Aller mest penger er det de spanske topplagene Barcelona (6,484 mrd.) og Real Madrid (6,843 mrd.) som henter inn. Men særlig for Barcelona, som sliter tungt økonomisk, var nedgangen brutal. Klubbens inntektsfall var på 15 prosent sammenlignet med 2018/19-sesongen.

Bayern München ligger på 3.-plass på listen med en inntekt på 5,75 milliarder kroner. Det er 4 prosent mindre enn i 2018/19.

Frykter bratt tapsøkning

Deloittes rapport gjelder de 20 klubbene i Europa med størst inntekter. I snitt hadde de et inntektstap på 12 prosent sist sesong, hovedsakelig på grunn av virusutbruddet.

I alt var inntektsfallet hos disse 20 klubbene 11,4 milliarder kroner. Dette tallet kan øke til over 20 milliarder i 2021/20-sesongen, advarer Deloitte. Mesteparten av pengene som forsvinner, er fra TV-rettigheter og såkalte kampdag-inntekter.

De 11,4 milliardene i inntektsnedgang forrige sesong forklares blant annet av 9,69 milliarder av tapte TV-inntekter. 2,66 milliarder var fall i kampdag-inntektene, mens klubbene samlet sett faktisk hadde en økning i kommersielle inntekter på 1,09 milliarder.

Liverpool-løft

Russiske Zenit St. Petersburg (15.-plass) er ny på topp 20-listen og den eneste klubben med inntektsvekst i 2019/20. Det skyldes Champions League-deltakelse og ligagull i hjemlandet.

Engelske Premier League har flest klubber på listen. Tross nedgang på 8 prosent tar Liverpool seg inn i topp 5 på inntektstoppen med 5,07 milliarder. Det skyldes at franske Paris Saint-Germain hadde et dramatisk inntektsfall og rykker to plasser ned på oversikten.

Manchester City (4,98 mrd.) er nummer seks på listen, mens Chelsea (4,26) følger på 8.-plass, Tottenham (4,04) på 9.-plass og Arsenal (3,61) på 10.-plass.

Everton hadde omtrent like inntekter som i 2018/19 og har 17.-plassen på lista med en inntekt på 1,92 milliarder.

