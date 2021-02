I januar gjorde SATS et forebyggende trekk av selskapets rullerende kredittfasilitet på 200 millioner kroner for å sikre likviditet. Etter trekket er det tilgjengelig rundt 350 millioner kroner på fasiliteten. Selskapet er trygg på at det har nok likviditet til «å håndtere et fortsatt usikkert regulatorisk miljø fremover.»