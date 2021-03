America's Cup avgjort i natt

Emirates Team New Zealand (ETNZ) forsvarte i natt America's Cup og kapret verdens eldste og blant de mest prestisjefylte trofeene for fjerde gang i dets 170 år lange historie i en best av 13 regatta.

Utfordreren, Luna Rossa Prada Pirelli (LRPP) fra Italia, gav forsvareren en god kamp og vant annenhver regatta de første dagene til stillingen 3-3, før ETNZ vant de siste fire.

Dette var 36. gang siden 1851 at seilbåter fra forskjellige land kjempet om trofeet «The Auld Mug» laget av hoffjuveler Gerrard til den første regattaen mellom skonnerten America og flere engelske båter.

Allerede før de siste regattaene ble gjennomført har britiske The Royal Yacht Squadron meldt sin interesse som såkalt Challenger of Records, for å sette opp reglene for den 37. America's Cup. Hvorvidt dette blir i foilende enskrogsbåter som nå, eller i en annen type båt er noe av det som skal diskuteres. Det eneste som er sikkert er at den blir arrangert i New Zealand, trolig i 2024.