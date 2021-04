OL-medaljør funnet skyldig kokainskandale

Den tidligere olympiske kajakkpadleren Nathan Baggaley og broren Dru fra Australia er blitt funnet skyldige i å ha forsøkt å smugle hundrevis av kilo med kokain til en verdi av over 150 millioner dollar, rundt 1,3 milliarder kroner, inn i Australia i 2018, melder blant annet CNN og The Maritime Executive.

Baggaley, som vant to sølvmedaljer under sommerlekene i Athen i 2004, og broren er blitt funnet skyldige av en jury i Brisbane. Begge brødrene nekter straffskyld.

Dru Baggaley og en annen mann ble arrestert sommeren 2018 etter at politiet fattet mistanke om båten deres. I en pressemelding fra det føderale politiet i Australia (AFP) fremgår det at mennene skal ha prøvd å komme seg unna politiet, og videopptak viser at de kastet poser over bord.

I etterkant av hendelsen skal myndighetene ha beslaglagt mer enn 600 kilo kokain, ifølge rettsdokumenter.

Nathan Baggaley, som ikke var om bord i båten under politijakten, kjøpte fartøyet og ordnet installasjonen av navigasjonen om bord. Fingeravtrykkene hans ble også funnet på en tape-bit som ble brukt for å dekke båtens registreringsskilt. Han forsøkte i tillegg å kontakte broren Dru mens han var på sjøen, ifølge rettsdokumentene.

Brødrene er tidligere dømt og har tilbragt tid i fengsel i forbindelse med narkotikadommer. De vil nå bli varetektsfengslet og risikerer livstid i fengsel, melder CNN.