Barcelona topper for første gang listen til finansmagasinet Forbes over verdens mest verdifulle fotballklubber. Manchester United faller denne gangen utenfor pallen i listen over de 20 mest verdifulle fotballklubbene i verden som ble presentert mandag.

De siste to årene har verdien på de mest verdifulle fotballagene steget med hele 30 prosent. Verdihoppet kommer til tross for et voldsomt inntektsfall som følge av pandemien og tapte billettinntekter.

Investorene ser imidlertid potensiale i sportens globale rekkevidde.

Gjennomsnittsinntektene på de 20 lagene var 441 millioner dollar – eller 3,7 milliarder kroner – ned nær 10 prosent fra sesongen tidligere. Driftsinntektene falt imidlertid hele 70 prosent til 23 millioner dollar.

Tronskifte

De siste 16 årene er det to klubber byttet på å inneha førsteplassen: Real Madrid og Manchester United. United har toppet listen 11 ganger, mens Real Madrid har tronet på toppen de øvrige fem.

Denne gangen har imidlertid Forbes analysert seg fram til at Barcelona har en samlet verdi på 4,76 milliarder dollar, tilsvarende 40,3 milliarder norske kroner.

Real Madrid er knepent slått og har fått en anslått verdi på 4,75 milliarder dollar, tilsvarende 40,2 milliarder norske kroner.

Tredjeplassen går til Bayern München, som anslås å ha en verdi på 4,21 milliarder dollar.

Manchester United må denne gangen må nøye seg med fjerdeplassen. Klubben til Ole Gunnar Solskjær verdivurderes til 4,2 milliarder dollar – 35,7 milliarder kroner.

Klubben har imidlertid driftsinntekter på 166,6 millioner dollar i 2020 og knuser med det samtlige av konkurrentene. De tre lagene over Manchester United endte med henholdsvis 62,2 millioner, 92 millioner og 49,2 millioner dollar i driftsinntekter i samme periode. Liverpool endte også med 61,9 millioner.

Liverpool er nummer fem, mens Manchester City følger deretter på listen som også denne gangen er dominert av engelske klubber.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain og Tottenham er de øvrige lagene i topp ti.

De 20 klubbene som utgjør hele Forbes-listen har en gjennomsnittlig verdi på 2,28 milliarder dollar, tilsvarende 19,3 milliarder norske kroner. Det er en økning på 30 prosent siden sist listen ble publisert i 2019.