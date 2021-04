Ny superliga sender Solskjærs United til værs på børs

– En lukket europeisk superliga oppfattes som et angrep på fotballens idé og sjelen til engelsk fotball, sier styret i den skandinaviske supporterklubben.

Andrea Agnelli, formann i Juventus, styremedlem i blant annet FIAT og nå viseformann i Super League mener at dette er en bærekraftig turneringsmodell for årene som kommer. I en uttalelse fra Super League sier han:

– Dette øker solidariteten substansielt, og gir fans og amatørspillere en jevn strøm av storoppgjør som vil fôre fansens engasjement, samt gi dem engasjerende rollemodeller.

Boris kritisk

Det er ikke bare fansen som er bekymret for utviklingen. Storbritannias statsminister Boris Johnson mener at planene for en europeisk superliga vil være veldig skadelig for fotballen:

– De involverte klubbene må svare for sine egne fans, i tillegg til det øvrige fotballfellesskapet, før de foretar seg noen videre handlinger.

– En svært dårlig idé

Fotballpresidenten i Norges Fotballforbund er også skuffet over de nye planene. Han mener Super League er et brudd på fellesskapet og solidariteten som fotballstrukturen bygger på.

– I dag er det slik at lag fra alle land kan kvalifisere seg for de gjeveste turneringene. Det er en mulighet for askeladden til å spille mot de beste. En Superliga, der kun noen få får lov til å være med, vil være et brudd på det fellesskapet og solidariteten turneringene er bygget på, sier Svendsen.

FIFA og UEFA har til gode å komme med sanksjoner rettet mot klubbene, men det spekuleres i at de kan komme til å utestenge utbryterklubbene fra alle turneringer de arrangerer. Premier League har blant annet advart ligaens klubber mot å delta i prosjektet.

Dersom de overnevnte klubbene utestenges fra de nåværende europeiske klubbturneringene, vil PSG stå igjen som eneste lag i denne sesongens Champions League, og kan dermed ligge an til å ta sin første, og lenge etterlengtede, tittel i turneringen.