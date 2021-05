Nytt meglerhus høyner til kjøp i XXL

Nordea Markets oppgraderer XXL fra hold til kjøp med kursmål 25 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse tirsdag.

Meglerhuset har økt sine EBITDA-estimater (driftsresultat før av- og nedskrivninger, red. anm.) for 2021-23 med 7-11 prosent, hovedsaklig drevet av et mer optimistisk syn på bruttomarginer.

XXL stiger 3-4 prosent til 21,66 kroner så langt i tirsdagens handel på Oslo Børs.

Gjør som DNB Markets

Nordea følger dermed DNB Markets, som gjorde det samme etter sin grundige gjennomgang av selskapet i kjølvannet av fredagens kvartalstall: Oppgradering fra hold til kjøp og nytt kursmål på 25 kroner.

I analysen «Cash distribution centre stage» skriver sistnevnte at etterspørselsutsiktene for vår- og sommersesongen har forbedret seg, og meglerhuset tror renoverte butikker og et forbedret sortiment setter sportskjeden i en pole position for å stjele markedsandeler fremover.