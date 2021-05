Mistet 12 prosent av medlemmene

Det er få børsnoterte selskaper som er blitt hardere rammet enn treningssenterkjeden SATS. I første kvartal omsatte selskapet for 605 millioner kroner, etter et inntektsfall på 38 prosent.

I første kvartal endte driftsresultatet på minus 175 millioner kroner, mot et plussresultat på 23 millioner kroner i fjor.

Ved utgangen av første kvartal hadde SATS 599.000 medlemmer, noe som er et fall på 12 prosent. Det er ikke så rart siden 145 av 254 sentre var stengt ved utgangen av mars. Mesteparten av dette var i Norge med 93 stengte klubber.

Skal ri megatrend

I kvartalsrapporten skriver SATS at at den finansielle posisjonen er god med likviditetsreserver på 778 millioner kroner, samt med økt fleksibilitet gjennom et tillegg til RCF-avtalen som ble undertegnet i april.

– For SATS som selskap har det vært viktig å håndtere krisen langs to spor. Først trengte vi å håndtere pandemien på kort sikt. Vi har endret våre operative rutiner for å sikre trygg opplæring. Vi har redusert driftskostnadene og vi har aktivert medlemmene våre gjennom digital opplæring. Men enda viktigere, har vi forberedt oss på mulighetene som oppstår etter pandemien, sier konsernsjef Sondre Gravir, og fortsetter:

– Megatrenden i samfunnet vårt rundt helse og velvære, og viljen til å investere i kondisjon og personlig helse har aldri vært sterkere. Derfor øker vi vekstinvesteringene.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Sats (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 605 990 Driftsresultat -175 23 Resultat før skatt -265 -34 Resultat etter skatt -221 -97