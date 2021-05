Venteliste for padel-racketer

Padeltennis, en kombinasjon av tennis og squash, er en av de raskest voksende sportene i verden, og ble utviklet i Mexico i 1969. I Spania er padeltennis den nest største idretten, og på verdensbasis er det mer enn 13 millioner spillere. I Argentina er selv fotball slått av padeltennis når det gjelder antall utøvere. Norges Tennisforbund har tatt opp Padeltennis som en gren i forbundet.

– Padel kommer til å bli en folkesport på ganske kort tid. Interessen de siste årene har vært formidabel. Sverige ønsker å bli ledende på denne sporten i Norden. Danmark følger etter, og Finland likeså. Men det er ingenting som sier at Norge ikke skal kunne puste våre naboland i nakken, sier daglig leder Claus Carrizo i det nye selskapet Northpadel.

Foto: Varlion

Nå skal selskapet gå inn på det nordiske markedet med Varlion Padel, et high end globalt varemerke som har vært lengst på markedet (1993).

Varlion Academy har utdannet mer enn 10.000 instruktører og har toppspillere i stallen. Nå står Norge for tur:

– Vi åpner snart et eget showroom i Oslo, og mange har vist interesse for å forhandle våre håndlagde produkter. Nå har de mest iherdige begynt å sette seg på venteliste for de dyreste modellene, sier Carrizo.

Flere av Varlion-racketene koster over 4.000 kroner.

– Hvor mye forventer dere å selge?

– Et sted mellom 30.000 og 40.000 racketer innen neste år, er det ingen tvil om. Vi regner med å omsette for 30 millioner kroner i løpet av et år og 40 millioner kroner neste år, sier sjefen for den nordiske Varlion-distributøren Claus Carrizo.