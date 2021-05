Jubelkvartal for sportskjedene

Det ble solgt sportsutstyr for over 3,3 milliarder kroner over disk via sportskjedene i Norge i årets første kvartal. Veksten er på hele 25 prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Det er aldri blitt solgt så mye sportsutstyr i et første kvartal som i år, sier Trond Evald Hansen, adm. direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Den suverene veksten kommer til tross for at flere sportsbutikker har måttet holde dørene stengt på grunn av myndighetenes krav om nedstengning i perioden.

– Alle aktørene melder om økt nettsalg, men kjedenes kundedata og erfaring tilsier at nettsalgskanalen ikke klarer å erstatte tapt salg som følge av stengte butikker. Derfor er den sterke salgsøkningen enda mer imponerende, sier Hansen.

Sportskjedenes omsetning i første kvartal avhenger naturlig nok av vinter og snømengde, og Hansen påpeker at første kvartal i fjor var veldig dårlig.

Sportsbransjens oversikt favner kjedene XXL, Intersport, Sport 1, Stadion, Coop, Sport Norge og MX Sport. Kjedene sto i 2019 for cirka 63 prosent av totalomsetningen i sportsbransjen.

GODE TIDER: – Det er en ekstraordinær høy etterspørsel etter sportsutstyr, sier Ole-Henrik Skirstad, adm. direktør i Sport1-kjeden. Foto: Sport1

Supervekst for Sport 1

XXL, som på det meste hadde 18 av sine varehus nedstengt, rapporterte om en omsetningsvekst i Norge på 7,3 prosent i første kvartal. Det betyr at andre aktører har vokst langt mer enn markedet. Sport 1 er en av disse.

– I fjor hadde vi en veldig dårlig januar og mars, og samlet opplevde vi en nedgang på 10 prosent i første kvartal det året. I årets første kvartal hadde vi en like-for-like-vekst på hele 64,4 prosent, sier adm. direktør Ole-Henrik Skirstad i Sport 1 Gruppen.

– Vinteren har vært god, og i tillegg opplevde vi en «staycation-effekt». Norges befolkning hadde ikke anledning til å gjøre så mye annet enn å drive med aktiviteter hjemme og ute i naturen. En liten minus ble det at vi hadde en del stengte butikker, men det snudde vi med gode løsninger for netthandel og Klikk & Hent, fortsetter han.

Sport 1 favner 230 butikker, og på det meste var over 60 av disse stengt. Anton Sport inngår i Sport 1, og i en periode var samtlige 19 Anton Sport-butikker stengt.

– Likevel klarte Anton Sport-butikkene å øke omsetningen i perioden med alle butikkene stengt, sier Skirstad.

– Vi hadde hatt enda høyere omsetning hvis alle butikkene hadde vært åpne. Det er en ekstraordinær høy etterspørsel etter sportsutstyr, og vi er superfornøyd.

Vintersport er den store driveren i første kvartal, men også salget av sykler har økt, ifølge Skirstad. Kjeden har ikke fått levert nok sykler til å dekke etterspørselen, men ifølge Skirstad kommer det jevnlig leveranser fremover.