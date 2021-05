Johannes Thingnes Bø: – Det er min klart største sponsoravtale

– Det er min klart største sponsoravtale – og den løper i hele fem år til og med OL i 2026. Det er en langsiktighet og trygghet for meg i avtalen, sier Johannes Thingnes Bø.

YX Norge har ifølge en melding inngått ny samarbeidsavtale med Norges Skiskytterforbund, og selskapet går inn og blir hovedsponsoren til Thingnes Bø.

– Jeg har lært YX å kjenne som et positivt og offensivt selskap, og det blir spennende å dele erfaringer når det gjelder holdninger og verdier som fremmer mestring, prestasjoner og arbeidsglede både i næringsliv og idrett. Jeg er veldig stolt over det vi nå går i gang med, sier skiskytteren.

Han vil ikke gå inn på den årlige verdien av avtalen.

Karrierestopp

På pressekonferansen onsdag varslet også Thingnes Bø karrierestopp etter OL i Cortina i 2026.

– Det blir et naturlig punktum for min karriere. Dette er starten på en slags avslutning. De fem åra her blir vanvittig rå. For fem år siden gikk jeg VM i Holmenkollen og det føles ikke lenge siden. Nå må jeg nyte disse åra jeg har igjen, sa Thingnes Bø, ifølge Dagbladet.

Startet i 2017

Samarbeidet mellom YX og Norges Skiskytterforbund startet høsten 2017.

– Vi har blant annet latt oss inspirere av et felles verdigrunnlag. I YX har vi stor tro på kraften i gode forbilder med solide holdninger og verdier, og landslagsutøverne bekler forbilderollen på en utmerket måte, sier daglig leder Thor Kristian Korsvold i YX Norge.