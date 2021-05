Økte salget i Kina med 155 prosent til tross for boikott

Den tyske sportsklærprodusenten fikk i første kvartal et nettoresultat på 502 millioner euro. En solid oppgang fra 26 millioner i samme periode året før. Omsetningen til sportskjempen steg med over 20 prosent i samme periode – til 5,3 milliarder euro.

Kina-boikott

Etter at FN og flere vestlige land kritiserte Kina for deres behandling av uigurene, var det flere vestlige klesprodusenter som møtte motbør. Blant annet Adidas hvor en tidligere kommentar de hadde kommet med om at de hadde «nulltoleranse til slaveri og menneskehandel», ble brukt for å oppmuntre til boikott av selskapet.

STOLT SPONSOR: Adidas har i mange år vært fast leverandør av fottøy til en av tidenes beste fotballspillere, argentineren Lionel Messi. Her en Adidas-reklame med Messi i Ho Chi Minh City i Vietnam Foto: Dreamstime

Likevel har Adidas' salg i Kina økt med over 155 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og konsernsjef Kasper Rorsted sier til CNBC fortsatt forventer veldig sterk vekst i Kina for hele året.



– Vi er fortsatt veldig sikre på at vi vil fortsette å bygge vår posisjon i Kina, som er det største enkeltmarkedet for oss, sier han til CNBCs «Squawk Box Europe» fredag.

Venter enda sterkere

Det var likevel ikke bare Kina tyskerne gjorde det bedre. I Latin-Amerika økte salget med 18 prosent, mens i Nord-Amerika la de på seg 8,1 prosent. I Europa, Midtøsten og Afrika steg salget med 7,6 prosent, mens i resten av Asia (utenom Kina) steg det med 3,9 prosent.

Fremover forventer tyskerne en solid vekst på mellom 15-20 prosent i år, med en betydelig akselerasjon som allerede er sett i andre kvartal. I andre kvartal spesifikt forventer Adidas at et valutanøytralt salg vil øke med rund t50 prosent.

Denne akselerasjon vil bli drevet av en rekke innovative produktutgivelser, og at store sportsbegivenheter som Europmesterskapet i fotball og Copa America vil være med på å drive salget.