Erling Braut Haaland med ny avtale

Verdens nest-mest verdifulle spiller, Erling Braut Haaland går inn som en del av Arctic Securities' ambassadørteam. Der får han selskap av tennisspiller Casper Ruud og ishockeyspiller Mats Zuccarello.

«Signeringen av Haaland samsvarer godt med Arctics mål om å støtte unge, talentfulle idrettsutøvere på lokalt nivå» skriver selskapet i en pressemelding.

«Erling er et godt forbilde, og vi vil samarbeide om prosjekter for å motivere unge til å være aktive. Vi har planlagt forskjellige aktiviteter, og vi kan avsløre at dette i utgangspunktet vil være en hyggelig overraskelse for Grorud IL, som vi har samarbeidet med de siste årene.»