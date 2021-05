Kladdeføre for Madshus

Mens hele Norge gikk på langrennsski pandemivinteren 2021, kan ikke det samme sies om fjoråret. Det ser i allefall ikke slik ut av årsregnskapene til skiprodusenten Madshus på Biri som fikk omsetningen barbert med 40 millioner i 2020 sammenlignet med året før.

Før skatt tapte selskapet 22,6 millioner kroner i fjor, mot minus 2,8 millioner kroner i 2019.

Madshus begrunner det kraftige omsetningsfallet med Gresvig-konkursen i februar, at vintersesongen var snøfattig i flere viktige markeder, og at coronapandemien kortet ned skisesongen og gjorde markedene usikre og avventende.

Dyrere varer

Driftsresultatet fikk seg også en real smell, og stupte til minus 23,6 millioner kroner, ned fra relativt beskjedne minus 1,7 millioner året før.

Også her trekkes pandemien frem som en medvirkende årsak.

«Lavere etterspørsel medførte også færre antall produserte ski, hvilket medførte høyere kostnader sett i forhold til en normal kapasitetsutnyttelse. Som følge av coronapandemien ble det også ekstra press på marginene knyttet til innkjøpte handelsvarer fra Asia som ble dyrere som følge av svekkelse av den norske kronen, særlig mot dollar,» skriver Madshus i årsberetningen.

Tror på 2022

Samlet kontantstrøm fra driften var i 2020 på minus 16,5 millioner kroner, mot et positivt resultat på 5,4 millioner kroner i samme periode året før.

Produksjonen av nordiske ski foregår fremdeles i all hovedsak på Biri, mens enkelte modeller, sko og staver produseres utenlands.

«Kjedene opplever sterk konkurranse og presset øker mot leverandører som Madshus for å oppnå lave innkjøpspriser,» skriver selskapet.

Styret mener produksjonen fremdeles er forsvarlig, men peker på at utfordringen blir å oppnå tilstrekkelig margin for å sikre et positivt driftsresultat også i snøfattige år. Styret mener dagens organisasjon, infrastruktur og forretningsmodell vil være i stand til dette.

Av årsrapporten fremgår det at selskapet har budsjettert med et lite underskudd også i år, men at det ser lysere på 2022.