DNB Markets hever kursmålet – forventer ikke kursoppgang

Sats er en aksje som har fått mye juling på grunn av coronapandemien, og i løpet av 2021 har aksjen ligget mellom 21 og 25 kroner. Nå velger DNB Markets å heve kursmålet fra 23 til 24 kroner samtidig som hold-anbefalingen gjentas.

Mandag sluttet aksjen på 24,20 kroner.

Før pandemien brøt ut ble Sats-aksjen omsatt på nivåer rett under 30 kroner og i begynnelsen av mars 2020 falt aksjen til 11 kroner.

Mens vi venter at aktiviteten vil ta seg opp i takt med at tilgjengeligheten til sentrene etter hvert normaliseres mener tallknuserne at dette allerede er reflektert i verdsettelsen.

«Basert på våre estimater for 2022 handles aksjen med en EV/EBITDA på 14x, hvilket innebærer en begrenset premie i forhold til andre sammenlignbare aktører i sektoren. Våre estimater for topplinjen og EBITDA i Q2 ligger i tillegg under konsensus», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Sats presenterer sine kvartalstall 14. juli.