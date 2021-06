Meglerhus ser mer enn 50 prosent oppside

De siste tre månedene har aksjen til sportsutstyr-giganten Under Armour, som handles på New York-børsen, falt mer enn 12 prosent. Det mener det amerikanske meglerhuset Cowen er en kjøpsmulighet, ifølge CNBC.

Analytiker John Kernan gjentok i en oppdatering kjøpsanbefaling på aksjen, og skrev i et notat at aksjen ser mer attraktiv ut etter den nylige nedgangen. Analytikeren har et kursmål på 31 dollar, som er mer enn 50 prosent høyere enn dagens kurs.

«Sektorens nylige nedgang skaper en forbedret risk/reward-mulighet, spesielt for Under Armour, som er ned 20 prosent siden selskapet slo Q1-forventninger. Vi ser oppside i ledelsens guiding og konsensusestimater», heter det i rapporten.

Hittil i år har aksjen steget 19 prosent.