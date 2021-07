Formel 1 med kryptoavtale til 850 millioner

Tirsdag landet Formel 1 en ny sponsoravtale med kryptobørsen Crypto.com – en plattform som lar brukere kjøpe og selge kryptovaluta.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men kilder som er kjent med avtalen forteller at avtalen løper over fem år og er verdsatt til over 100 millioner dollar – mer enn 850 millioner kroner.

Crypto.com vil få logoen eksponert når Formel 1-sirkuset reiser rundt i verden, inkludert i den nye sprint-kvalifiseringen lørdag kveld som skal bestemme hvor førerne starter løpet søndag.

Avtalen starter 17. juli, én dag før det britiske Formel 1-løpet går av stabelen på den legendariske banen Silverstone.

Crypto.com har over 10 millioner brukere og tjener penger gjennom kryptotransaksjoner og partnerskap i idrett som Formel 1-laget Aston Martin og hockeylaget Montreal Canadiens.

Formel 1 eies av Liberty Media som kjøpte billøpet i 2016 for 4,4 milliarder dollar – 37,6 milliarder kroner.