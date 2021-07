Har doblet pengene i e-sport

I 2020 måtte Mads Zuccarello resultatføre et tap på finansielle anleggsmidler på nesten en halv million. Imidlertid kan det se ut til å gå bedre med investeringene i 2021.

Sammen med Tor Olav Trøim, 2020 Bulkers-sjef Magnus Halvorsen og Grunde Eriksens Altitude Capital har Mads Zuccarello satset «en liten slant» på e-sportlaget Nordavind i slutten av november.

E-sportlaget konkurrerer blant annet i FIFA og League of Legends og tjener i hovedsak penger på å ha sponsorer som Elkjøp og DNB. Spådommer om årlig vekst på 13 prosent har gjort aksjene i det unoterte selskapet brennhete.

Kursfest

På under 24 timer hentet Nordavind inn 15 millioner kroner i slutten av november for bruk på hovedsakelig markedsføringskampanjer. I januar 2021 ble Nordavind registrert på NOTC-listen og ble handlet for 8,5 kroner per aksje. Det tilsvarte en markedsverdi på 43.5 millioner kroner. Siden den gang har markedsverdien skutt i været.

På et halvt år har selskapet over doblet seg i markedsverdi. I skrivende stund har Nordavind en markedsverdi 102,3 millioner kroner og aksjekursen står i 20 kroner. Det tilsvarer en oppgang på over 135 prosent siden NOTC-noteringen.

Zuccarello har ikke ønsket å oppgi hvor stor investeringen er, men har uttalt seg om bakgrunnen for investeringen.

«Jeg er interessert i gaming og har holdt på med det i mange år på hobbybasis, som en aktivitet mellom kamper og treninger. Jeg har sett hvor stort e-sport er blitt globalt, og håper det også vil gi hyggelig avkastning», sa Zuccarello i november da han investerte i laget.

Satser på eiendom

I tillegg til e-sport satser Zuccarello på eiendom. I slutten av juni 2021 ble det kjent at Zuccarello og Lundqvist er investorer og ambassadører for det norske eiendomssutviklingsselskapet Ambera. Selskapet har ambisjoner om å skape boformer på tvers av aldersgrupper.

På sikt har Ambera uttalt en ambisjon om å gå på børs.

I 2020 kjøpte også Zuccarello boligeiendom for 9,3 millioner kroner fremkommer det av årsregnskapet til selskapet hans.

Halvert millionlønn til mor berget overskuddet

Driftsinntektene til Mads Zuccarello reduserte seg fra 2,1 millioner i 2019 til 1,9 millioner kroner i 2020. Driftsresultatet bedret seg med en halv million etter at Zuccarello på papiret mer enn halverte fjorårets millionlønn for mor, som styrer selskapet til Mads Zuccarello, fremkommer det av årsregnskapet.

Videre har Zuccarellos selskap nedskrevet investeringer i finansielle anleggsmidler for nesten en halv million, som bidro til det nesten halverte driftsresultatet fra 335 millioner i 2019 til 192 millioner i 2020.