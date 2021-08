Investerer nær 30 mrd. i La Liga

CVC Capital Partners investerer 2,7 milliarder euro – 28,2 milliarder kroner – i den spanske fotballigaen La Liga som huser Lionel Messi og flere andre av verdens fotballstjerner.

Investeringen verdsetter La Liga til rundt 24,3 milliarder euro – like over 250 milliarder kroner – og kommer kjærkomment med etter mange av lagene sliter stort økonomisk som følge av pandemien.

Inntektene i La Liga falt med hele 8 prosent til 3,1 milliarder euro i 2019/2020-sesongen, ifølge Deloittes siste årsrapport. Restriksjonene på antall publikummere tillatt på stadionene har også fortsatt godt ut i 2021, og vil stor ha effekt på årets regnskap.

Også Englands Premier League-klubber har blitt rammet tungt av færre publikummere, men Spanias Real Madrid og Barcelona er blant lagene på den europeiske scenen som sliter mest med finansene.

Sliter økonomisk

Barcelona sliter også på sin side med enorm gjeld og en Lionel Messi som ønsker skyhøy lønn.

Siste nytt er at Lionel Messi mest sannsynlig vil gå med på et lønnskutt på 50 prosent for å bli værende hos katalanerne. Alternativ to er at han går til en annen klubb, men lønnskravet kan være for stort for flesteparten av klubbene rundt om i verden.

SUPERLIGA: Atletico Madrids spanske president (t.v.) Enrique Cerezo snakker med Real Madrids spanske president Florentino Perez. Sistnevnte har vært svært pro en Superliga og de økonomiske fordelene det bringer med seg. Foto: AFP

De sliter såpass med å få det til å gå rundt at de har hentet flere store navn på Bosman-overgang – det vil si at spilleren har mulighet til å gå gratis fra sin gamle klubb etter kontrakten har gått ut.

Blant dem er Manchester Citys Sergio Agüero, tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay og Eric García, også fra Man. City.

Både Barcelona og Real Madrid har også forsøkt å få gjennom den forhatte Superligaen, som ble en stor flopp tidligere i år. Ligaen ville sørge for rundt 3,5 milliarder euro – nær 37 milliarder kroner – i startbonus, hvilket ville kommet godt med i en skrantende økonomi.

Etter CVC-investeringen vil et nytt selskap bli opprettet der alle La Ligas selskaper, datterselskaper og samarbeider blir slått sammen, og hvor CVC vil eie 10 prosent av selskapet.