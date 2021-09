Ronaldo-retur ga aksjeløft for Manchester United

Fredag ble det annonsert at Juventus og Manchester United hadde inngått en avtale om Cristiano Ronaldos overgang. Ifølge VG er overgangssummen på 15 millioner euro, pluss 8 millioner euro i bonuser.

Det tilsvarer en samlet sum på 236,5 millioner norske kroner – en anselig sum for en fotballspiller hvis karriere er på vei mot sin ende.

Welcome , @Cristiano #MUFC | #Ronaldo — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021

Ronaldo har tidligere spilt for United, mellom 2003 og 2009.

– Cristiano er en legende i denne klubben. Han er den beste spilleren i historien, spør du meg, sa Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær under fredagens pressekonferanse, ifølge VG.

Det var ikke bare Manchesters tilhengere som kunne juble over Ronaldos retur. Aksjekursen fikk seg også et solid løft, og stengte fredag på New York-børsen på 18,29 dollar, en oppgang på nesten 6 prosent for dagen.

Juventus-aksjen endte også fredagen i grønt, opp 1,2 prosent etter nyhetene.