Den italienske fotballgiganten Juventus har solgt Cristiano Ronaldo til gamleklubben Manchester United for 15 millioner euro.

Nå går ledelsen i fotballaget ut i en pressemelding og kaster lys over hvor store tap det gir har gitt.

Ronaldo ble kjøpt av Juventus-eier Agnelli-familien fra Real Madrid tilbake i 2018 for 100 millioner euro. Det vil si et prisfall på 85 prosent på tre år.

Ronaldo har for to timer siden lagt ut et emosjonelt innlegg på Instagram der han henvender oppmerksomheten mot mentoren i gamleklubben, Sir Alex Ferguson.

Det betyr at avtalen genererte en negativ økonomisk påvirkning på om lag 14 millioner euro – over 140 millioner kroner – i selskapets regnskapsmessige år 2020-2021. Det skyldes delvis nedskrivning av nettoverdi til spillerens registreringsrettigheter, sier Juventus i en pressemelding.

Det Torino-baserte fotballaget vant Italias Serie A-tittel to ganger, men klarte ikke å vinne det gjeveste europeiske trofeet – Champions League – som i utgangspunktet var målet da Ronaldo ble hentet til la Vecchia Signora.

Juventus-aksjen har falt rundt 6 prosent hittil i år, hvilket gir selskapet en markedsverdi på rundt 1 milliard euro.

I april kom det et markant hopp i aksjen. Det kom som følge av den skandalepregede Superligaen der Juventus var en av utskyterlagene som ville bli med og danne en ny turnering kun for de beste lagene i Europa.

Avtalen brakte med seg en attraktiv økonomisk bonus til lagene som deltok, men ble møtt med furore og stor oppstandelse blant supportere verden over. Forslaget endte med fallitt og lagene måtte betale store summer i ettertid.

Ronaldo-salget til Manchester United kan betales ned over en periode på fem år, hvilket vil si at utgiftene ikke vil gjøre store innhogg i de røde djevlenes overgangsbudsjett i årene fremover.

Basert på Ronaldos prestasjoner kan United måtte ut med ytterligere 8 millioner euro.