Fotballkomet Erling Braut Haalands to nettkjenninger sender Dortmund-aksjen opp mandag.

Tyske Borussia Dortmund endte med seier 3-4 i bortekampen mot Bayer Leverkusen, etter å ha ligget under hele tre ganger i løpet av kampen.

Haaland scoret to ganger, først 1-1-målet, deretter på avgjørende straffe til 3-4, og sender med det Dortmund-aksjen opp 1,6 prosent på Frankfurt-børsen. Det har gjort at markedsverdien av fotballaget har økt med 94 millioner kroner siden mandag morgen.

– Han er ung, men det er som om han har spilt fotball i 15 år. Han er veldig fokusert på fotballen, han tar vare på seg selv og han er bevisst på at han er heldig som kan være en profesjonell fotballspiller, sier Dortmunds Thomas Meunier til V Sport.

Saken fortsetter under grafen.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United fikk også en strålende lørdag med drømmeretur for klubblegende Cristiano Ronaldo. Portugiseren endte også med to målkjenninger lørdag – 18 år etter sin første debut for de røde djevlene.

– Han er bare en maskin. Svimlende, skriver Michael Owen, tidligere Manchester United-, Liverpool- og Real Madrid-spiss på Twitter.

Manchester United-aksjen stiger 1,9 prosent i førhandelen på Wall Street.