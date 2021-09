Til tross for en pandemi som herjet og flere begrensninger både på reise og i ulike mesterskap, ble 2020 fortsatt et aktivt år for sjakkproffen Magnus Carlsen. Han vant blant annet sin egen turnering, Magnus Carlsen Invitational, Chessable Masters, Legends of Chess og Norway Chess.

Det gjenspeiles i kroner og øre.

Inntektene i hans private investeringsselskap Magnuschess, der han eier 85 prosent og faren, Henrik Carlsen, eier de resterende 15 prosentene, økte med 73 prosent i fjor og endte på 24,2 millioner kroner.

Lønnskostnadene gikk noe ned, til 2,03 millioner, fra 2,06 millioner i 2019.

Samtidig skøt finansinntektene i været og endte på 27,7 millioner kroner, opp fra 2,5 millioner i 2019. Investeringsselskapet eier blant annet 9,02 prosent av Play Magnus, i tillegg til andre investeringsselskaper og private equity fond. Aksjeinvesteringene kastet av seg og økte med 7,2 millioner, til 11,8 millioner.

Det samlede inntektsløftet ga et resultat før skatt på 44,7 millioner kroner, solid opp fra 6,6 millioner året før.

Far og sønn Carlsen unnet seg dermed et utbytte på 15 millioner, noe svakere enn 20 millioner i 2019, mens 25,8 millioner ble avsatt til egenkapital. Det medfører at egenkapitalen i selskapet er mer enn doblet, til 44,1 millioner kroner, fra tidligere 18,3 millioner.