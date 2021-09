Tennisvidunderet Emma Raducanu vant i helgen U.S. Open og går nå mot en førstepremie på 2,5 millioner dollar – 21,5 millioner kroner. Det er mer enn åtte ganger det hun har tjent i hele karrieren frem til nå.

18-åringen har akkurat blitt uteksaminert fra high-school og overrasket en hel tennisverden da hun i helgen slo Leylah Fernandez. Bragden gjorde Raducanu til den første i historien som har vunnet i sitt første mesterskap hun kvalifiserte seg til.

Hun ble også den første britisk kvinnen som har vunnet en Grand Slam-turnering på mer enn 40 år, i tillegg til å bli den yngste vinneren siden Maria Sharapova på Wimbledon i 2004.

Hittil i karrieren har Raducanu tjent 303.000 dollar – 2,6 millioner kroner. Vesentlig mindre enn førstepremien hun nå kan heve.

Bare begynnelsen

Førsteplassen kommer imidlertid ikke til å bli slutten.

Hun vil naturligvis fortsette å konkurrere og hente premiepenger den veien, men vil nå også gå mot lukrative sponsoravtaler.

– Emmas alder, hun er generasjon Z, hennes familiære bakgrunn, voksende profil og den globale plattformen hun er på, betyr at store ting er i emning for henne, sier Simon Chadwick ved Emlyon Business School i Frankrike, til BBC 5.

Raducanu har allerede figurert i Vogues oktobermagasin og har flere sponsoravtaler i beltet. Chadwick mener store navn som Nike og Adidas vil kjempe for å signere henne som ambassadør for deres merker.

Enormt potensial

Tennis er blant sportene i verden som gir kvinnelige toppidrettsutøvere best betalt i verden. Ifølge en liste fra Forbes er topp ti-listen over de best betalte kvinnelige toppidrettsutøverne i verden er 1. til 9. plass tapetsert med tennisstjerner.

På 1. plass finner vi den japanske tennisspilleren Naomi Osaka med 37,4 millioner dollar – 320 millioner kroner – i totale inntekter, og like under med 36 millioner dollar har vi tennislegenden Serena Williams. På 10. plass fotballstjerne Alex Morgan med 4,6 millioner dollar.

Det som er oppsiktsvekkende er at Osaka, den best betalte kvinnelige idrettsutøveren i verden, får hele 34 millioner av inntektene fra sponsoravtaler – ti ganger så mye som premieinntektene.

Basert på dette kan Raducanus potensielle inntekter bli enorme.

Det unge talentet har så langt hatt en ydmyk holdning til sin suksess og sa at hun etter seieren skulle bruke pengene på et par med Apple AirPods.

– Jeg tror jeg kommer til å kjøpe den før jeg forlater New York, definitivt, sa Raducanu til Good Morning America mandag.