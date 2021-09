Klæbo tjente rått i «rolig» sesong og tok et solid utbytte

Til tross for at 2019/ 2020-sesongen var roligere for de norske langrennsutøverne uten noen større mesterskap, med unntak av Tour de Ski, la ikke det noen demper på lommeboken til skistjernen Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbos inntekter i investeringsselskapet JHK, som eies 100 prosent av JHK Holding, økte med 64 prosent. Mannen som kom på tredjeplass i Tour de Ski sammenlagt, etter at monsterbakken var unnagjort, sopte dermed inn 10,85 millioner kroner i fjor.

Det medførte at resultatet før skatt endte på 8,93 millioner kroner, mot 5,11 millioner i 2019.

Skiesset var også raus med utbyttet og tok ut drøyt 5,1 millioner kroner, mot 3,0 millioner året før. Siden selskapet ble opprettet i 2017 har Klæbo tatt ut totalt 9,4 millioner kroner i utbytte.

Av regnskapet fremgår det også at Klæbos investeringsselskap har 4,28 millioner i banken, samt en egenkapital på 4,0 millioner kroner.

I tillegg til tredjeplassen i Tour de Ski i 2019/ 2020-sesongen endte Klæbo som nummer to i verdenscupen sammenlagt, og han vant sprintcupen.