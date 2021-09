Økte inntektene, kuttet gjelden

Manchester United la fredag frem regnskapet for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal (pr. 30. juni), og inntektene på 94,0 millioner pund tilsvarer faktisk en topplinjevekst på 15,3 prosent fra samme periode i fjor.

Dette henger først og fremst sammen med at TV-inntektene steg 140 prosent til nærmere 40 millioner pund. Den kraftige oppgangen skyldes blant annet at det nesten ikke ble spilt fotball i fjerde kvartal i fjor. Coronapausen i Premier League ble innført etter at Arsenal-manager Mikel Arteta testet positivt 12. mars, og ble opphevet først 17. juni.

God innsats i Europa League (finaletap mot spanske Villarreal) i årets fjerde kvartal bidro også positivt.

Spillerlønningene økte

Driftsresultatet ble likevel negativt med 36,7 millioner pund, men underskuddet var 6 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Driftskostnadene økte fra 122,7 millioner pund i fjerde kvartal i fjor til 137,8 millioner pund i samme periode i år. For regnskapsåret sett under etter steg driftskostnadene fra 522,2 til 538,4 millioner pund. Klubben forklarer utviklingen med en oppgang i spillerlønninger som følge av deltakelsen i Champions League.

Dagens rapport viser videre at Uniteds lønnsutgifter nå er på 65 prosent av omsetningen, noe som er betydelig høyere enn normalen på rundt 50 prosent. Ifølge united.no vil prosentandelen bli redusert når de samme regnskapstallene legges frem neste år.

Resultatet før skatt gikk fra minus 46,5 til minus 42,1 millioner pund.

Rapporten her.

Nettogjelden redusert

Gjelden dagens Manchester United-eiere, den amerikanske Glazer-familien, har påført klubben har fått mye oppmerksomhet opp gjennom årene. Ved utgangen av regnskapsåret 2021 hadde United en nettogjeld på 419,5 millioner pund, 54,6 millioner pund (11,5 prosent) mindre enn ett år tidligere.

Dette henger sammen med at Uniteds kontantbeholdning har økt fra 51,5 til 110,7 millioner pund, noe som ifølge united.no i hovedsak skyldes at «United har hentet ut 60 millioner pund fra en kredittordning klubben har».

Manchester United avstår fra å komme med en 2022-guiding fra inntekter og resultat grunnet usikkerheten som fortsatt hersker rundt coronapandemien.

United-aksjen faller marginalt til 17,60 dollar i fredagens førhandel på Wall Street, etter at den steg forsiktig torsdag.