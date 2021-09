Pareto Securities torpederer kursmålet og vraker kjøpsanbefalingen

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Skitude Holding fra 11 til 4 kroner samtidig som aksjen nedgraderes fra kjøp til hold. Ifølge TDN Direkt ser meglerhuset økt risiko knyttet til selskapet samtidig som det etterlyses positive nyheter.

«Selv om Skitude kommenterer at de er på plan for å nå 2025-målet om 80 millioner euro i omsetning er ikke markedet fornøyd – og vi er enig», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Tallknuserne minner om at det har vært rapportert svært få nyheter, informasjon og guiding siden selskapet gikk på børs. Samtidig synes M&A-segmentet å miste momentum til tross for at Skitude er et konsoldieringscase.

Hodepine og økt risiko

«Til tross for at skiindustrien har hatt hodepine den seneste tiden, medfører manglende nyheter mer risiko både på kort og mellomlang sikt», skriver Pareto, ifølge TDN Direkt

Pareto Securities liker investeringscaset på lengre sikt, og tror på en digitalisering av skiindustrien.

Skitude Holding hadde driftsinntekter på 8,42 millioner kroner i det regnskapsmessige første kvartalet som ble avsluttet 31. juli. EBITDA endte på minus 13,0 millioner kroner. Kontantbeholdningen var på 129 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

Mandag formiddag omsettes Skitude for 3,23 kroner, ned 2,1 prosent. Hittil i år har aksjen falt over 55 prosent.