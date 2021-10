Saudiarabisk fond kjøper opp engelsk fotballklubb

Etter 18 måneder med forhandlinger har fondet fått godkjenning til å gjennomføre kjøpet. Dette kommer etter at den saudiarabiske stat har gått med på en juridisk avtale som sier at de ikke skal være involvert i fotballklubben.

Ifølge CNBC har fondet punget ut med 409 millioner dollar for fotballklubben, noe som gir dem 80 prosent eierskap. De resterende eierandelene deles likt mellom eiendomsutvikler Simon og David Rueben og investeringsselskapet Amanda Staveley's PCP Capital Partners.

– Vi er veldig stolte over å være de nye eierne av Newcastle United, en av de mest berømte klubbene i engelsk fotball. Vi vil takke Newcastle-fansen for deres lojalitet til klubben, og vi ser frem til å jobbe sammen med dem, skriver sjef for det offentlige fondet Yasir Al-Rumayyan.

Menneskerettigheter

Mange har stilt seg kritisk til handelen, da de mener at Saudi Arabia er velkjent for regelmessige brudd på menneskerettigheter. Noen som spesielt har reagert på oppkjøpet er menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

– Helt siden ideen om oppkjøpet kom opp har vi sagt at det representerer et forsøk på å skjule sine brudd på menneskerettigheter av staten i Saudi Arabia, skriver England-sjef i Amnesty Sacha Deshmukh til CNBC.

Det er ikke gjort noen offisiell undersøkelse på hva fansen synes om de nye eierne, men både fans og spillere har stilt seg positivt på sosiale medier.

Dype lommebøker

Det offentlige fondet sitter i skrivende stund med 430 milliarder dollar i eiendeler, og har i flere år jobbet mot å diversifisere porteføljen. Dette har eksempelvis vært gjennom investeringer i selskaper som Carnival Cruises, Disney og Facebook.

Al-Rumayyan vil fungere som et ikke-utøvende styremedlem i klubben.