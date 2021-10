Fredag åpner auksjonshuset Sothebys for forhåndsbud på det som er ventet å bli de hittil dyreste samler-joggeskoene solgt på auksjon: Michael Jordans første par Nike Air Ships.

Basketlegenden skal ha brukt de hvite og røde skoene 1. november 1985.

Skoene fra Jordans debutsesong i 1984-1985 er ventet å gå for mellom 1 og 1,5 millioner dollar på en auksjon i Las Vegas senere denne måneden. Det er et annet Jordan-par, solgt av Christies for 615.000 dollar i fjor sommer som foreløpig holder joggesko-rekorden i åpen auksjon.

– Michael Jordans gjenstander er de mest ettertraktede. Vi legger ut mange verdifulle samlerobjekter, men etterspørselen etter Jordans ting er jevnt høy, sier Brahm Wachter, leder for Sothebys avdeling for streetwear og moderne samlerobjekter til CNBC.

Kjempevekst for samlersko

Auksjonshuset begynte å selge joggesko i 2019 i et forsøk på å nå milleniumsgenerasjonen (personer født på 1980-tallet og første halvdel av 1990-tallet, red.anm), og har ifølge Watcher blitt en av de raskest voksende kategoriene for auksjonshuset som ligger an til å passere 5 millioner dollar i joggeskosalg i år.

Gjennom salget av joggesko har antallet Sothebys-kunder i aldersspennet 20-40 år økt med 55 prosent.

De dyreste samler-joggeskoene noensinne solgt et par prototyper av Nike Air Yeezey 1 som Kanye West brukte på Grammy-utdelingen i 2008. Disse ble solgt for 1,8 millioner dollar direkte til én kunde.