Kraftig medlemsvekst for SATS

Torsdag morgen var det coronataperen SATS' tur til å legge frem tredjekvartalstall. Inntektene økte med 2 prosent til 971 millioner kroner. Det er underliggende EBITDA-resultatet endte på 83 millioner kroner, etter et fall på 16 prosent.

I kvartalsrapporten skriver SATS at det er en sterk medlemsvekst, med en vekst på 41.000 medlemmer, tilsvarende en vekst på 7 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde treningssenterkjeden til sammen 653.000 medlemmer. SATS omtaler veksten i antall medlemmer som sterkere enn forventet.

– Å komme tilbake har gått raskere enn forventet. Medlemsbasen er tilbake og underliggende vekst i medlemsbesøk, lønnsomhet og andre inntekter er alle svært positive. SATS organisasjonen er full av energi og klare til å gjøre enda flere sunnere og gladere, sier konsernsjef Sondre Gravir.

SATS (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 971 955 Driftsresultat 74 69 Resultat før skatt 7 −6 Resultat etter skatt −2 −18

Reflekteres ikke

Den positive utviklingen er imidlertid ikke fullt ut reflektert i de finansielle resultatene, opplyser selskapet.

SATS trekker frem at selskapets likviditet er tilstrekkelig til å håndtere nåværende drift og ekspansjonsplanene. Ved utgangen av kvartalet hadde SATS en nettogjeld på nærmere 2 milliarder kroner.

Det vanlige driftsresultatet var på 74 millioner kroner i kvartalet, mens helt nederst i regnskapet viste et underskudd på 2 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var underskuddet på 18 millioner kroner.

– Fokuset på helse og velvære har blitt mer viktig for folk under pandemien. Folk kommer tilbake til treningssentrene og de er til og med mer aktive enn tidligere. Vi har investert betydelig i vekst under pandemien ved å åpne 22 nye senter gjennom 2020 og frem til nå i 2021, og vi har allerede bekreftet åpning av 17 senter til i de neste månedene og inn i 2022. I tillegg, investerer vi i vårt digitale tilbud med lanseringen av Mentra by SATS så vi kan nå enda flere hjelp dem å leve mer aktive liv, sier Gravir.